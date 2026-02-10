Форма поиска по сайту

10 февраля, 09:26

Политика

Конгрессвумен Луна оценила потенциал торговой сделки между РФ и США в 2 трлн долларов

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Потенциал от возможной торговой сделки между РФ и США оценивается в 2 триллиона долларов. Об этом заявила член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна, выступая по случаю Дня дипломатического работника на торжественном приеме в посольстве России.

"Торговые отношения на 2 триллиона долларов – это хорошо для всех", – цитирует ее ТАСС.

Конгрессвумен отметила, что сейчас многие в Штатах зарабатывают на боевых действиях, но она и другие ее коллеги готовы работать над нормализацией отношений с Россией, так как это пойдет на пользу интересам не только США, но и всего мира. При этом она назвала продвигающих военную повестку чиновников социопатами.

"Я не такая, поэтому я здесь", – объяснила Луна свое появление в российском посольстве.

По ее словам, отношения РФ и Штатов могут вновь стать великими, это также включает и взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Политик напомнила, что ранее американский лидер Дональд Трамп давал понять, что хочет продолжения дипломатии и участия в мирных переговорах по Украине со всеми сторонами.

При этом самым главным вопросом на планируемой очной встрече между законодателями России и Штатов станет перспектива расширения торговли Москвы и Вашингтона, а также пути для нормализации двустороннего диалога. У американской стороны есть понимание по срокам этого мероприятия, но вопрос упирается в том числе в выдачу въездных виз российским парламентариям, указала политик.

Ранее Трамп заявлял, что руководство России хочет вести экономическое сотрудничество с Вашингтоном. По словам лидера Штатов, между двумя странами не так много деловых контактов "из-за глупости". По его мнению, расширение торгово-экономических связей стало бы хорошим развитием событий.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перспективы для восстановления отношений между РФ и США могут появиться лишь в случае устранения взаимных раздражителей.

