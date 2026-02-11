Городские службы будут следить за состоянием улиц Москвы во время снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коммунальщики в Москве будут проводить сплошное механизированное прометанние улиц и дорог с их последующей противогололедной обработкой по мере выпадения осадков, которые прогнозируются в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, к социальным объектам.

"Городские службы в непрерывном режиме мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – указали в пресс-службе.



По прогнозам синоптиков, в столице ожидается гололедица, а также снег, местами сильный и мокрый. Наиболее интенсивными осадки будут в период с 09:00 четверга, 12 февраля, и до 10:00 пятницы, 13 февраля.

Аналогичное предупреждение распространило ГУ МЧС по Москве. Там добавили, что в некоторых районах столицы не исключены случаи налипания снега на проводах и деревьях.

В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными на улице, обходить шаткие конструкции и не оставлять детей присмотра. Автомобилистам посоветовали парковаться в безопасных местах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Из-за надвигающегося снегопада в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Жителям и гостям столицы 12 февраля рекомендуется пересесть на городской транспорт, в первую очередь метро. Автомобилистам в этот день лучше не выезжать в часы пик и не отвлекаться на телефон во время движения.

