ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на четверг, 12 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Помимо Киева, звуки взрывов были слышны ночью в Одессе, Полтаве и Днепропетровске. Подробности случившегося пока не уточняются.

Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве, а также в десяти регионах Украины, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую и другие области.

Ранее российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

В МИД РФ отметили, что Россия наносит удары по Киеву, потому что Украина стянула в этот город военные производства, склады и координационные центры, которые являются легальными военными целями. При этом российские удары не нацелены на мирное население, в то время как украинская сторона действует в точности наоборот.