Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 08:10

Политика
Главная / Новости /

Дипломат Мирошник: Украина стянула в Киев военные производства и склады

В МИД объяснили, почему Россия наносит удары по Киеву

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, которые являются легальными военными целями. По ним Россия и наносит удары, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что удары не нацелены на мирное население. В то время как украинская сторона действует в точности наоборот.

По словам Мирошника, власти Киева создают невыносимые условия для жизни граждан. Их задача – влиять на внутреннюю повестку и пугать население, добавил он.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу противника, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Для атаки российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и БПЛА. В результате были поражены украинские предприятия, производившие ударные беспилотники, а также места их хранения и подготовки к запуску.

Российская армия установила контроль над Сидоровкой в Сумской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика