Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, которые являются легальными военными целями. По ним Россия и наносит удары, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что удары не нацелены на мирное население. В то время как украинская сторона действует в точности наоборот.

По словам Мирошника, власти Киева создают невыносимые условия для жизни граждан. Их задача – влиять на внутреннюю повестку и пугать население, добавил он.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу противника, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Для атаки российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и БПЛА. В результате были поражены украинские предприятия, производившие ударные беспилотники, а также места их хранения и подготовки к запуску.