Песков заявил, что ВС РФ поражают цели, связанные с военным комплексом Украины

Фото: kremlin.ru

Российские военнослужащие наносят удары по тем целям, которые считают связанными с военным комплексом Украины. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал удары ВС РФ по украинским энергообъектам и подчеркнул, что эта операция продолжается.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, которые Киев использует в военных целях.

В ведомстве подчеркнули, что операция была проведена в ночь на 3 февраля. Она стала ответом на атаки киевского режима по российским гражданским объектам.

