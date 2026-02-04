Форма поиска по сайту

04 февраля, 10:52

Политика

Более 310 тысяч единиц техники планируется поставить в ВС РФ в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 310 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также порядка 21 миллиона средств поражения планируется направить в Вооруженные силы России в 2026 году. Об этом сообщили в Минобороны по итогам совещания, прошедшего под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

На встрече обсуждались вопросы производства и поставок наиболее востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также обеспечение российских группировок в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, были подведены итоги выполнения гособоронзаказа за январь.

Руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса доложили о ходе исполнения контрактов, возникших трудностях и мерах по их устранению. В Минобороны подчеркнули, что выполнение планов поставок остается на особом контроле ведомства.

В 2025 году контракты о прохождении военной службы заключили более 422 тысяч россиян. При этом 32 тысячи человек пройдут службу на добровольных началах. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что была выполнена задача, поставленная верховным главнокомандующим.

