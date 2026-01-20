Минобороны РФ организовало отбор в подразделения войск беспилотных систем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем (БПС) во всех регионах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в министерстве, ежедневно в пункты отбора приходят многочисленные заявления от россиян, которые хотят проходить военную службу в новом роде войск. Для них предполагаются контракт на срок от 1 года, выплаты за уничтожение целей и гарантированное увольнение. При этом прохождение службы предусмотрено только в БПС с обязательным курсом обучения по управлению дронами.

Кроме того, кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности. В ведомстве отметили, что приоритет отдается кандидатам, которые имеют опыт военной службы в авиационных подразделениях, спецназе и разведке, пилотам дронов, авиамоделистам, специалистам в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники.

Также Минобороны отбирает граждан на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности, а дополнительными преимуществами ведомство назвало развитые аналитические способности, вестибулярный аппарат, мелкую моторику рук и уверенное пользование компьютером.

"В пунктах отбора на военную службу по контракту желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БПС и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона", – говорится в сообщении.

В 2025 году контракты о прохождении военной службы заключили более 422 тысяч россиян. При этом 32 тысячи человек пройдут службу на добровольных началах. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что была выполнена задача, поставленная верховным главнокомандующим.

