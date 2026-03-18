Аллерголог Логина: активный сезон пыльцы начнется в Москве в начале – середине апреля

Занос пыльцы из южных регионов начали фиксировать в Подмосковье, предупредили эксперты. Как распознать первые признаки аллергии и защитить организм в этот период, разбиралась Москва 24.

Никакого самолечения

Случаи заноса пыльцы из южных регионов фиксируются в Московской области, из-за чего у местных жителей могут проявиться симптомы аллергии. Об этом ТАСС сообщила врач-аллерголог, пульмонолог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Елена Пятикова.

Она отметила, что такое явление происходит даже несмотря на то, что в области еще не растаяли сугробы.





Елена Пятикова врач-аллерголог, пульмонолог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья У аллергиков могут возникать неприятные симптомы поллиноза – сезонного аллергического заболевания, вызванного гиперчувствительностью иммунитета к пыльце растений. Среди них отек век, насморк, кожный зуд и слезотечение.

Специалист подчеркнула, что при возникновении симптомов не следует прибегать к самолечению – необходимо проконсультироваться с врачом. Именно он способен точно установить источник аллергии, проведя кожные пробы или исследование крови, а после – подобрать конкретные рекомендации.

До консультации со специалистом облегчить самочувствие можно, если минимизировать прибывание на улице в сухую и ветреную погоду, особенно в утренние и дневные часы, когда концентрация пыльцы в воздухе наиболее высока, заключила Пятикова.

По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, пациент, знающий об аллергической реакции, должен заранее принимать назначенные препараты. В беседе с Москвой 24 он подчеркнул, что в целом профилактику можно начинать уже с момента таяния снега.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Существуют специальные карты цветения для аллергиков, которые очень легко найти в интернете, вбив соответствующий запрос. Какие-то показывают текущую концентрацию аллергенов и дают прогноз на срок до десяти дней, какие-то – на неделю.

Кроме того, в аптечке аллергика, как в домашней, так и в уличной, должны быть все препараты, которые выписал врач, и прежде всего антигистаминные средства. Также нельзя забывать об одноразовых масках, которые обязательно нужно менять каждые три часа, отметил эксперт.

Кроме того, чтобы не провоцировать организм, важно соблюдать диету. Из питания исключаются продукты, которые могут вызвать аллергию: цитрусовые, все красное и розовое, предпочтение лучше отдавать зеленым овощам, заключил Кондрахин.

Должное лечение

Береза и ольха действительно начинают цвести в южных регионах страны, а их пыльца способна распространяться на многие километры, напомнила в разговоре с Москвой 24 иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

При этом активный сезон будет в начале – середине апреля, подчеркнула эксперт.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Сейчас основную аллергенную нагрузку создают местные факторы, например растения, опыляемые ветром. Прежде всего это кустарники: лещина, которая цветет непосредственно в Москве и Московской области. Помимо пыльцы, в этот период повышается содержание в воздухе спор плесневых грибов. Ранняя весна – время, когда теплая влажная погода способствует их активному размножению, и в дневные часы, когда все немного подсыхает, они поднимаются в воздух.

Однако стоит помнить, что симптомы аллергии очень похожи на те, что характерны для респираторных инфекций. В основном это проявления со стороны органов дыхания: заложенность носа, чихание, обильные слизистые выделения из носа, отметила эксперт.

"Однако есть ключевые отличия. При аллергии выделения из носа прозрачные и практически не содержат гнойных или желтоватых включений, в то время как для респираторных инфекций они характерны", – пояснила врач.

Кроме того, вирусные инфекции, как правило, сопровождаются нарушением общего состояния: повышением температуры, лихорадкой, общей слабостью, головными болями – это все нехарактерно для аллергических реакций.

Важно также обратить внимание на динамику: вирусные инфекции развиваются бурно и уже через неделю симптомы идут на спад, тогда как аллергические, наоборот, нарастают по мере увеличения концентрации веществ в воздухе, уточнила специалист.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Если анализы подтвердили наличие аллергии на пыльцу, первое и самое важное – это уменьшить контакт с тем, что вызывает реакцию. В качестве экстренной помощи рекомендуется меньше находиться в зоне цветущих растений. Кроме того, после возвращения домой с прогулки нужно сразу принимать душ и мыть голову, чтобы частицы пыльцы не разлетелись по дому.

Эксперт отметила, что в качестве мер профилактики рекомендуется проводить влажную уборку и использовать сетки на окнах: для дополнительной фильтрации сверху их можно закрыть влажной тканью. Нос стоит промывать специальными эндоназальными спреями, которые помогают смыть аллергены со слизистой. Но самое главное – обратиться к врачу-аллергологу, пояснила Логина.

"Существует несколько медицинских методов борьбы с проблемой, каждый со своими особенностями. Прежде всего аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИТ. Ее суть заключается в постепенном введении маленьких доз аллергена под кожу пациента. Через повторяющиеся инъекции стимулируется производство защитных антител, снижающих чувствительность к данным веществам", – рассказала врач.

Она уточнила, что начинать процедуру нужно заранее, примерно за 3–4 месяца до наступления периода цветения, поскольку она направлена на постепенное формирование иммунитета.

"Существует также альтернативный метод – аутолимфоцитотерапия, базирующаяся на применении собственных иммунных клеток пациента. Вместо искусственных компонентов используются очищенные фракции крови, содержащие специальные клетки, способные модулировать иммунный ответ", – пояснила Логина.

По ее словам, такой метод применяют в разное время в зависимости от цели. Базовый курс обычно проводят осенью или зимой, до начала цветения, чтобы заранее подготовить иммунитет. Для экстренной помощи в разгар сезона разработана особая разновидность – эндоназальная. Препарат вводят непосредственно в носовые ходы, что усиливает местную защиту слизистой и быстро снижает чувствительность к пыльце.

Однако перед тем, как принимать решение о методике вакцинации, необходима консультация специалиста и обследование для определения характера аллергии, заключила Логина.

