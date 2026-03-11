Форма поиска по сайту

11 марта, 13:29

Общество
Стилист Скороходова предостерегла от хранения зимних вещей на складе

Весенняя ревизия: как правильно упаковать и хранить зимние вещи

Неправильная подготовка зимних вещей и обуви к хранению грозит их порчей, предупредили эксперты в преддверии тепла. Что необходимо помнить перед сменой гардероба – в материале Москвы 24.

Тщательная чистка

Фото: 123RF.com/yacobchuk

Абсолютно любую зимнюю одежду – шубы, пальто, дубленки, пуховики – необходимо правильно подготовить к хранению, рассказала Москве 24 стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. 

"Даже если вещь кажется визуально чистой, это может быть обманчиво. На ткани, особенно на меховых и шерстяных изделиях, иногда остаются микрочастицы пыли, косметики и так далее", – отметила эксперт.

Изделия из натуральных материалов лучше отдать в профессиональную химчистку. Это не только удалит загрязнения, но и предотвратит появление пятен, которые могут проявиться за время хранения, объяснила стилист.

Если возможности отдать вещи в химчистку нет, можно обработать их дома. По пальто и курткам стоит аккуратно пройтись мягкой щеткой для одежды – это уберет пыль и частицы загрязнений. Затем вещи нужно проветрить на балконе или у открытого окна – это позволит их просушить и освежить. Локальные загрязнения можно удалить вручную.
Анна Скороходова
стилист и дизайнер аксессуаров

С зимней обувью действует тот же принцип. Перед хранением ее очищают от грязи и соли, высушивают, обрабатывают защитными кремами и кондиционерами. Чтобы обувь не деформировалась, внутрь вставляют специализированные колодки или бумажный наполнитель, указала стилист.

Чехлы

Фото: 123RF.com/ariftkj

Меховые изделия тоже необходимо проветрить, дать им возможность "подышать", отметила Анна Скороходова.

"Для них важны пространство и свежий воздух, поэтому их нельзя хранить в плотно забитых гардеробных зонах. Кроме того, перед тем как упаковать такую одежду, важно специальной щеточкой прочистить, причесать и привести мех в свежий вид", – объяснила стилист.

Стоит также учитывать, что если мех мнется, то вернуть ему первозданный вид будет практически невозможно.

"К тому же, когда шубы висят слишком близко, повышается риск появления моли, с которой потом очень сложно бороться. По возможности под такую одежду выделяют отдельный отсек гардероба, где достаточно места, плюс время от времени дверцу открывают, чтобы дать шубам проветриться и "прийти в себя", – указала Скороходова.

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства: кедр, лаванду. Тем не менее, если насекомое уже завелось, натуральные средства не помогут – нужны химические препараты, которые гарантированно выведут вредителя.

Натуральные материалы (шерсть, кашемир, мех) должны храниться в дышащих тканевых чехлах. Полиэтиленовые пакеты использовать нельзя: они не пропускают воздух, из-за этого образуется конденсат, появляется неприятный запах и даже плесень, предупредила специалист.

С пуховиками, куртками и изделиями из синтетических материалов все проще: для них можно использовать полиэтиленовые чехлы и даже вакуумные пакеты – это удобно, если мало места.
Анна Скороходова
стилист и дизайнер аксессуаров

Однако есть важная деталь: последние должны быть качественными, и хранить в них вещи дольше 4–5 месяцев не рекомендуется, иначе внутренний наполнитель пуховика спрессуется, и есть шанс достать изделие с комками внутри. Но в целом пуховики не особенно капризны: их можно хранить горизонтально, вешать или складывать – они мобильны и неприхотливы, отметила стилист.

Зонирование

Фото: 123RF.com/mrcooking

Зимние вещи рекомендуется хранить дома. При этом достаточно провести ревизию гардероба и разделить его на зоны: для одежды прошедшего сезона и для актуальной, отметила Анна Скороходова.

Использовать для хранения складское помещение – история рискованная. Там нельзя до конца контролировать влажность и температуру. На складе может быть скрытая плесень на стенах или чересчур сухой воздух. И то и другое вредно для меха и шерсти: от сухости волос истончается и становится ломким, шуба может начать осыпаться.
Анна Скороходова
стилист и дизайнер аксессуаров

Оптимальная температура хранения – примерно 19–20 градусов, как в обычном жилом помещении. Даже если батареи топят сильно, ничего страшного с вещами не произойдет, главное – не создавать парниковый эффект и следить, чтобы не завелись вредители, заключила Скороходова.

Старкина Маргарита

обществоистории

