Психолог Самбурский: тренд "12 месяцев – 12 покупок" дает ощущение опоры

В Сети завирусился тренд под названием "12 месяцев – 12 покупок": вместо дешевых импульсивных приобретений на маркетплейсах зумеры выбирают единичные, но качественные вещи. Насколько это полезно для психологического и финансового здоровья, разбиралась Москва 24.

Лимит на покупки

Зумеры продвигают в Сети тренд под названием "12 месяцев – 12 покупок". Как отмечают СМИ, он возник благодаря философии frugal chic ("бережливый шик"), которая возвела разумную экономию в ранг модного стиля жизни.

Суть тренда в том, чтобы составить список желаемых вещей в двух выбранных категориях – например, косметике и одежде. В течение месяца разрешено совершить только одну покупку из этого перечня. При этом базовые расходы на продукты, лекарства или гигиену в "вишлист" не входят – ограничения касаются исключительно импульсивных или "роскошных" приобретений.

По словам пользователей, главная ценность тренда – сформировать осознанный подход к тратам, отказавшись от мимолетных желаний. Причем, как заметили в СМИ, поклонники frugal chic особенно ценят в этом формате дисциплинирующий эффект. Система работает как фильтр, постепенно формируя гардероб, в котором нет случайных вещей. Кроме этого, у молодых людей возникает и финансовая устойчивость.





пользовательница Сети Официально вступаю в челлендж "12 месяцев – 12 покупок". Уверена, это будет очень интересным опытом, потому что я всю жизнь стараюсь не покупать лишнее и бережно относиться к вещам и финансам, но никогда не ставила себе какие-то конкретные ограничения.

При этом среди комментаторов нашлись те, кто сразу понял, что не сможет пройти такое "испытание".

"Я хотела попробовать челлендж, но уже накупила вещей на месяцев 6 вперед"; "Тренд не для меня, я за начало января купила больше 12 вещей"; "Это же невозможно", – писали пользователи.

Некоторые и вовсе выступили против нового веяния.

"Не ведитесь. Покупайте столько, сколько хотите. Жизнь так коротка. В раю нет маркетплейсов", – писали в комментариях.

При этом ранее частные клиники начали предлагать программы лечения шопоголиков. По данным СМИ, терапия из четырех консультаций обойдется в 20–40 тысяч рублей. Если результата нет, пациентам предлагают продолжить лечение в реабилитационном центре.

Вред быстрого дофамина

Тренд на ограниченное количество покупок в год сформировался среди зумеров, потому что молодые люди пришли к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история. Таким мнением с Москвой 24 поделился клинический психолог Станислав Самбурский.

"Более взрослые покупают там все подряд: в том числе низкокачественный товар, только чтобы получить быстрый дофамин. В таком случае наблюдается компенсаторное потребление. То есть приобретение заменяет эмоцию: снять тревогу, получить удовольствие, почувствовать какой-то статус. Часто некоторые "затыкают" внутреннюю пустоту покупками, что не говорит об экономии", – отметил эксперт.





Станислав Самбурский клинический психолог При этом тренд на "12 месяцев – 12 покупок" помогает снизить тревогу из-за денег и будущего, поскольку есть понимание невозможности покупки низкокачественного товара для закрытия потребности в быстром дофамине. Понятные ограничения дают ощущение опоры и предсказуемости. Такое разумное потребление – это новый вид статуса.

По словам психолога, зумеры оказались первыми, кто догадался, что от дофамина тоже нужно отдыхать: чем меньше быстрых стимулов, тем больше психологической устойчивости.

"Однако в этом вопросе есть единственная ловушка: если поставить себе еще более жесткие запреты, например не 12 покупок, а всего 2, тогда возможны срывы", – указал Самбурский.

В свою очередь, финансовый советник Алексей Герасимов тоже согласился, что новый тренд – хороший подход к своему бюджету. По его словам, более выгодной в итоге окажется покупка одного качественного товара в месяц или даже раз в 2–3 месяца.

"Часто некоторые покупают 2–3 вещи подешевле, которые потом ломаются или рвутся. Например, обувь приобретают на маркетплейсах из Китая, а через несколько месяцев бегут ее заклеивать или просто выкидывают", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Алексей Герасимов финансовый советник И опыт показывает, что, когда у человека есть цель на что-то накопить, он начинает оптимизировать другие свои расходы, иные категории трат.

Однако не стоит приобретать вещи в кредит, что считается тратой еще не заработанных денег. Специалист напомнил, что процентные ставки на сегодняшний день довольно высоки, поэтому не стоит пользоваться кредитами для вещей, которые не являются первой необходимостью. В противном случае этот подход сформирует плохие денежные привычки, заключил Герасимов.

