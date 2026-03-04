Форма поиска по сайту

04 марта, 11:18

Общество
Эксперт Кунафин: листья на деревьях в Москве появятся не раньше конца марта

Эксперт рассказал, когда в Москве распустятся листья на деревьях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Листья на деревьях в Москве появятся в конце марта – начале апреля. Об этом в беседе с РИА Новости заявил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По его словам, небольшое потепление не сильно влияет на растительный мир. В период оттепели на деревьях могут набухнуть почки, но листья распускаются только при накопленном тепле и более длинном световом дне. Как правило, эти условия в столице наступают не раньше конца марта.

Кунафин отметил, что листья появятся в свое время, поэтому беспокоиться по этому поводу не стоит. Сначала в Москве должны зацвести верба, ольха и лещина. Эксперт добавил, что в феврале уже был замечен единичный случай набухания почек – в долине реки Москвы в районе Митино.

Ранее ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ имени Н. И. Пироговского университета Сергей Козырев рассказал, что раннее наступление теплой погоды может сдвинуть календарь цветения деревьев в средней полосе России и ускорить сезон аллергии.

Чтобы минимизировать симптомы, стоит заранее начать терапию антигистаминными препаратами и провести уборку в квартире.

Сезон аллергии может наступить в России раньше из-за смещения периода цветения

