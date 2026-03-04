Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 марта, 19:21

Общество

Суд в Псковской области обязал продавца вернуть деньги за купленный ребенком iPhone

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Псковской области обязал предпринимателя вернуть женщине деньги за iPhone, который случайно был заказан ее трехлетним сыном на маркетплейсе. Об этом сообщила объединенная пресс-службе судов региона.

Все началось в сентябре прошлого года, когда ее ребенок во время игры с телефоном заказал iPhone 17 pro 1TB стоимостью более 247 тысяч рублей. Женщина сперва попыталась отменить заказ, но служба поддержки в этом отказала, поскольку с момента оформления прошло больше часа.

Жительнице Псковской области объяснили, что она может отказаться от ненужного товара в пункте выдачи, что она и сделала. Однако менеджер ПВЗ оформить отказ не смог. Тогда женщина забрала телефон и вновь обратилась в службу поддержки маркетплейса, однако вскоре там ей перестали отвечать. В связи с этим она обратилась в суд.

"Судом с ответчика в пользу истца взысканы стоимость оплаченного товара, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя и компенсация морального вреда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во взыскании неустойки суд отказал. Одновременно с этим женщину обязали вернуть телефон продавцу в полной комплектации и без признаков эксплуатации.

Ранее житель Ханты-Мансийска Владимир Рычагов по ошибке получил на счет более 7 миллионов рублей в качестве зарплаты. Сперва он даже не осознал, что произошло, – несколько раз открыл и закрыл приложение онлайн-банка.

После этого мужчине начали поступать звонки из Службы безопасности компании. Его просили вернуть деньги, но сотрудник подробно изучил в интернете информацию о подобных случаях и пришел к выводу, что при технической ошибке он не обязан возвращать средства.

Компания инициировала судебное разбирательство. Юристы обвинили бывшего работника в сговоре с бухгалтером. Банковские счета Рычагова оказались арестованы, хотя вскоре этот арест был снят из-за отсутствия состава преступления.

суды общество регионы

