Mash: москвич через суд купил три MacBook Pro за 1 107 рублей

Фото: телеграм-канал Mash

Житель Москвы купил три новых ноутбука MacBook Pro 14 за 1 107 рублей при их рыночной цене около 600 тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Мужчина увидел рекламу, где предлагалось купить устройство всего за 369 рублей. Он оплатил товар, но технику не получил. В итоге покупатель обратился в суд, который обязал компанию предоставить ноутбуки, так как сделка была признана состоявшейся.

Подобный случай произошел в 2021 году, когда волгоградец купил 19 предметов элитной одежды в приложении столичного ЦУМ. Из-за сбоя в среднем каждая вещь обошлась ему в 19–39 рублей, что было в 846 раз меньше номинала.

Магазин отказался посылать ему товар, тогда он пошел в суд.

