Мужчина, купивший вещи в ЦУМе со скидкой 99,9%, будет добиваться доставки или компенсации

Фото: Агентство "Москва"

Житель Волгограда будет и дальше добиваться доставки вещей, которые он приобрел в ЦУМе с 99,9% скидкой. Из-за сбоя в приложении мужчина заказал одежду по цене в 846 раз меньше номинала, однако магазин все еще отказывается присылать товар, пишет РИА Новости со ссылкой на участника спора Станислава Анохина.

Тот заявил, что если магазин не пришлет ему товары по изначальной цене с огромной скидкой, то он будет требовать у ЦУМа оплаты убытков по рыночной цене вещей. Волгоградец Станислав Анохин приобрел в июле 2021 года 19 предметов одежды в приложении ЦУМа. Из-за сбоя в приложении интернет-магазина в среднем каждая вещь обошлась ему в 19–39 рублей, а стоимость самого дорогого предмета составила 129 рублей.

Деньги списались с его счета, а на почту и мобильный телефон пришли сообщения от магазина. Однако затем ЦУМ прислал уведомление о невозможности доставки, а деньги вернули. Поэтому Анохин обратился в суд с требованием вернуть покупки. Магазин готов осуществить доставку с условием, что покупатель доплатит остальную 99,9% стоимость товара.

Три суда разных инстанций встали на сторону магазина, но из-за процессуальных ошибок Верховный суд России отменил их решения и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Дзержинский районный суд Волгограда. Судья решил, что интернет-заказ Анохина является действующим договором купли-продажи, а ЦУМу во встречном иске признать сделку недействительной и совершенной под влиянием заблуждения отказал.

Теперь волгоградец ждет передачи вещей от магазина в разумный срок. Если этого не произойдет, он подаст новый иск, указывает покупатель. Представитель ЦУМа не согласен с удовлетворением требований покупателя и считает, что на их сайте произошел технический сбой.

Как отмечал Верховный суд в своем решении, продавец не вправе в одностороннем порядке изменить цену, объявленную в момент оформления заказа.

Житель Волгограда купил 20 брендовых вещей в ЦУМе за несколько тысяч рублей