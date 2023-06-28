Gloria Jeans займет в РФ 8 бывших торговых площадок H&M и Uniqlo

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Российская компания Gloria Jeans откроет 11 торговых площадок на территории РФ совокупной площадью 18 тысяч "квадратов", из них восемь площадок занимали магазины покинувших страну брендов H&M и Uniqlo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Открытие новых точек по брендом GJ запланировано на 1–2 июля. Новые локации компании появятся в Москве в ТРЦ "Афимолл", "Хорошо" и "Щелковский", в Красногорске – в ТЦ "Тетрис", в Пушкине – в ТЦ "Акварель", в Анапе – в ЦУМе, в Воронеже – в ТЦ "Универмаг", в Нижнекамске – в ТЦ "Рамус молл", в Новошахтинске – в ТЦ "Максимум", в Улан-Удэ – в ТЦ "Пионер", а также в Чите в ТЦ "Аврора".

В Gloria Jeans заявили, что на конец июня общая площадь недвижимости бренда составила 600 тысяч "квадратов". С учетом новых торговых точек она достигнет 618 тысяч квадратных метров.

В общей сложности в этом году компания хочет открыть 130 магазинов. Речь идет в том числе о переездах на лучшее место уже действующих магазинов.

Ранее сообщалось, что магазин Gloria Jeans переехал на место ушедшего из РФ бренда H&M на Тверской улице в Москве. Еще в декабре прошлого года стало известно, что отечественная компания отроет восемь своих магазинов в местах, где раньше располагался шведский бренд.

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