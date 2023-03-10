Lady & Gentleman City запустит в России новую сеть магазинов

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Российский мультибрендовый ретейлер Lady & Gentleman City планирует создать в России сеть магазинов под названием Just Clothes. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Ведомости".

Первый магазин сети может открыться в столичном ТЦ "Авиапарк". Это подтверждает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В настоящее время на сайте торгового центра информации о новом магазине нет. Тем не менее, еще в ноябре прошлого года компания "Трейд менеджмент", управляющая Lady & Gentleman City, зарегистрировала домен justclothes.

Ожидается, что в магазинах Just Clothes будет продаваться одежда собственных торговых марок. В настоящее время "Трейд менеджмент" ищет под них помещения в столичных и региональных торговых центрах.

Ранее стало известно, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил запускать в России свои новые продукты. Таким образом компания намерена избежать банкротства.

В нидерландской компании пояснили, что главной целью является удержание бизнеса на плаву до момента передачи права собственности. Кроме того, запуск продукции международных брендов требовал одобрение международной команды, однако запуск локальных брендов находится на усмотрении российского подразделения.



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