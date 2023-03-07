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Нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил запускать новые продукты в России во избежание банкротства, сообщается на сайте компании.

Голландское издание Follow The Money в конце февраля этого года обвинило концерн Heineken в том, что компания до сих пор ведет деятельность в России, кроме того, запускает новые продукты. В свою очередь компания объяснила позицию по отношению к бизнесу в России.

"Мы должны высказаться яснее по поводу того, что бизнес в России должен выпускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства после того, как Heineken и два других крупных международных бренда покинули рынок", – отмечает представитель Heineken.

В нидерландской компании пояснили, что главной целью является удержание бизнеса на плаву до момента передачи права собственности. Кроме того, запуск продукции международных брендов требовал одобрение международной команды, однако запуск локальных брендов находится на усмотрении российского подразделения.

В концерне Heineken в конце февраля заявили, что выход из российских активов планируется в первой половине 2023 года. При этом компания может потерять около 300 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что пивоваренный концерн Heineken планирует передать бизнес новому российскому владельцу.

В Heineken N.V. отметили, что после обзора деятельности компании стало ясно, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях. Поэтому концерн решил покинуть российский рынок.

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