Компания Carlsberg покинет российский рынок

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Датская пивоваренная компания Carlsberg избавится от активов в РФ и уйдет с российского рынка. Об этом сообщается на сайте корпорации.

"Мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полного выхода из наших активов в России. После завершения мы больше не будем присутствовать в России", – говорится в сообщении.

Компании Carlsberg принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод "Балтика".

Ранее производитель пива Heineken объявил о планах передать бизнес новому российскому владельцу. В компании отметили, что после обзора деятельности компании стало ясно, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях. Поэтому концерн решил покинуть российский рынок.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.