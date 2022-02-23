Главы ДНР и ЛНР попросили у Путина помощи в отражении агрессии Киева – Песков

Фото: Максим Мишин/ Портал мэра и правительства Москвы
Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили у Владимира Путина помощи в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, соответствующие письменные обращения поступили на имя Путина. В письмах главы республик выразили признательность за признание их независимыми.
"В обращениях подчеркивается, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию. В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное – гибель мирного населения в том числе детей. Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну на Донбассе", – цитирует Пескова РИА Новости.
В обращениях, отметил пресс-секретарь президента, отмечается наращивание Киевом военного присутствия на линии соприкосновения. При этом главы ДНР и ЛНР подчеркивают, что Украина продолжает получать всестороннюю поддержку от Запада.
"Учитывая вышеизложенное, главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", – заявил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что администрация США предупредила президента Украины Владимира Зеленского о возможном вторжении России в ближайшее время. По данным источника, велика вероятность, что РФ приступит к вторжению в течение 48 часов.
До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что после того, как Россия стала обеспечивать безопасность ЛНР и ДНР, Москва не станет либеральничать с нарушителями режима прекращения огня. Он рассказал, что обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились после признания независимости республик.
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