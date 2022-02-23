США предупредили Зеленского о возможном вторжении России в течение двух суток – СМИ

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Администрация США предупредила президента Украины Владимира Зеленского о возможном вторжении России в ближайшее время. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке.

По данным источника, велика вероятность, что РФ приступит к вторжению в течение 48 часов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что после того, как Россия стала обеспечивать безопасность ЛНР и ДНР, Москва не станет либеральничать с нарушителями режима прекращения огня. Он рассказал, что обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились после признания независимости республик.

