Фигуристы Фефелова и Валов победили на юниорском этапе Гран-при в танцах на льду

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов завоевали золото на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду в Бангкоке. Об этом сообщает ТАСС.

По сумме двух программ – ритм-танца и произвольного танца – спортсмены набрали 166,09 балла (65,33 за ритм-танец и 100,76 за произвольный).

Второе место занял итальянский дуэт Дзоэ Бьянки и Даниэля Базиле, набравший 1690,28 балла (63,38 + 96,90). Третьими стали французы Леа Иенн и Луи Варескон с результатом 149,03 балла (59,58 + 89,45).

Ранее российская фигуристка София Дзепка победила на этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. По итогам двух программ она смогла набрать 205,73 балла. Второй стала японка Сумика Канадзава (202,79 балла), третьей – канадка Лия Чо (192,75 балла).

Между тем Международный союз конькобежцев (ISU) скорректировал условия участия спортсменов из России и Белоруссии в серии Гран-при. Теперь фигуристам с нейтральным статусом для попадания в список запасных необходимо выступить на других турнирах, например на соревнованиях серии "Челленджер", и набрать там минимальное количество баллов для допуска.

