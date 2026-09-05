05 сентября, 10:52Происшествия
Автомобиль въехал в остановку в Ярославле
Фото: телеграм-канал "112"
В Ярославле автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Ярославской области.
Авария произошла у дома 1 по Тутаевскому шоссе. В полиции уточнили, что по предварительной информации, имеются погибший и пострадавшие. Подробности уточняются.
Ранее автомобиль въехал в аптеку в городе Китакюсю на юго-западе Японии. По данным правоохранителей, за рулем был 77-летний безработный мужчина.
По словам водителя, в автомобиле не сработали тормоза. В результате ЧП пострадали три человека.