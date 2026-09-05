Мосводосток вышел на дежурство на улицы столицы из-за непогоды

Фото: МАХ/"ГУП "Мосводосток"

Сотрудники Мосводостока вышли на дежурство в столице на фоне дождя. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с прохождением атмосферных осадков, на улицах города рассредоточены бригады и специализированная техника Мосводостока", – указывается в сообщении.

В рамках работ специалисты обеспечивают беспрепятственный пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть. При необходимости они открывают решетки водоприемных колодцев для увеличения пропускной способности. В низинных местах города в полной готовности находятся насосные установки.

Дождь накрыл Москву 5 сентября. По прогнозам, за выходные в городе может выпасть более 50% месячной нормы осадков.

На фоне непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о дожде продлится до 21:00, о ветре – до 21:00 5 сентября.

Водителям рекомендовано соблюдать внимательность, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, спусках и подъемах.

