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Второй пик активности клещей начался в России. Он может сохраниться до первых устойчивых заморозков, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство отметило, что теплая и влажная погода в начале сентября является благоприятной для клещей. На фоне этого Роспотребнадзор призвал надевать светлую закрытую одежду и высокие резиновые сапоги при походе за грибами и ягодами.

Кроме того, россиянам рекомендовано использовать репелленты и осматривать себя каждые 15–20 минут. После возвращения домой необходимо повторить осмотр и обратить внимание на одежду, принесенные из леса вещи и домашних животных.

"Если клещ присосался, обратитесь за медицинской помощью. Снятого клеща поместите в герметичную емкость и сдайте в лабораторию для исследования на возбудителей инфекционных заболеваний", – говорится в сообщении.

Ранее второй пик активности слепней начался в Московском регионе и продлится примерно до 20-х чисел сентября. В этом году он стартовал раньше обычного – еще до середины августа. Это связано с теплым и влажным летом, когда температура составляла плюс 15–18 градусов.

