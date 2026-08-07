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07 августа, 15:53

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Врач Кашух: контакт со слизнями опасен из-за микробов

Россиян предупредили о рисках контакта со слизнями

Фото: depositphotos/ginasanders

Контакт со слизнями опасен для человека из-за микробов и паразитов на их поверхности. На теле этих животных могут оседать кишечная палочка, сальмонелла и другие инфекции, заявила RT врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Специалист объяснила, что тело животного покрыто слизью, которая помогает ему передвигаться и защищает его от высыхания. При этом данное вещество собирает на себе всех микробов, которые есть на поверхности почвы. Кроме того, на теле слизня можно обнаружить яйца паразитов.

"Слизь липкая, и микробы прочно оседают на пальцах. Если после контакта с моллюском не вымыть руки с мылом, а затем взять еду или просто коснуться губ, то бактерии и яйца паразитов могут попасть в рот, а оттуда – в кишечник", – сказала Кашух.

По словам врача, некоторые микробы не погибают в организме и выживают даже в желудочном соке. Паразиты могут размножаться в кишечнике, что через некоторое время провоцирует у человека боли в животе, диарею и тошноту.

Кашух призвала проявить осторожность тех, у кого на руках есть порезы и царапины. Она пояснила, что паразиты из слизи могут попасть в кровь, что впоследствии вызовет серьезные осложнения, особенно если иммунитет у человека слабый.

Эксперт посоветовала обязательно мыть руки с мылом после работы в саду. Она добавила, что эта простая привычка поможет избежать проблем со здоровьем.

Ранее врач-инфекционист Марият Мухина предупредила, что во время работы на даче россияне рискуют заразиться туляремией – инфекцией, переносчиками которой выступают дикие грызуны, зайцы, иксодовые клещи и слепни-златоглазики.

Опасен не только укус зараженного животного или насекомого, но и контакт с кожей, слизистыми или фекалиями. Для защиты организма Мухина посоветовала не пренебрегать закрытой одеждой, перчатками и очками, а также использовать репелленты, отпугивающие насекомых.

Туляремия может привести к реанимации и длительному восстановлению

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