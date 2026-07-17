Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 12:02

Общество

Роспотребнадзор опроверг появление "наноклещей"

Фото: depositphotos/germansilk100.yahoo.de​

Распространившийся в Сети термин "наноклещи" некорректен, поскольку в публикациях речь идет не о новом виде членистоногих, а о молодых особях обычных иксодовых клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что те на самом деле являются нимфами – ранней стадией развития иксодовых клещей. Из-за необходимости активно питаться для перехода на следующий этап жизненного цикла они отличаются повышенной активностью и агрессивностью.

Специалисты отметили, что из-за небольшого размера (около 1–2 миллиметра) нимфы могут долго оставаться незамеченными на теле человека. При этом они являются полноценными переносчиками опасных инфекций, включая клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз и другие заболевания.

Россиянам порекомендовали при прогулках в лесопарковых зонах избегать высокой травы и густых кустарников, передвигаться по оборудованным тропам, носить закрытую одежду светлых оттенков, заправлять брюки в носки или обувь, а также использовать акарицидные и репеллентные средства по инструкции.

После возвращения из мест возможного обитания клещей необходимо проводить само- и взаимоосмотры, а также проверять домашних животных.

При обнаружении клеща его следует удалить стерильным пинцетом или специальным приспособлением, захватив как можно ближе к коже, и аккуратно вытянуть вертикальным движением без вращения. Место укуса нужно обработать антисептиком, а самого клеща рекомендуется сохранить в герметичной емкости для лабораторного исследования.

"В эндемичных регионах самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация", – заявили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения туляремией в дачный сезон. Природно-очаговой инфекцией, переносчиками выступают грызуны и насекомые, а ее очаги есть во всех регионах. Для профилактики важно обеспечить защиту жилья от грызунов, не оставлять продукты доступными и пользоваться репеллентами.

Читайте также


общество

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика