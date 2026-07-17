Роспотребнадзор опроверг появление "наноклещей"

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Распространившийся в Сети термин "наноклещи" некорректен, поскольку в публикациях речь идет не о новом виде членистоногих, а о молодых особях обычных иксодовых клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что те на самом деле являются нимфами – ранней стадией развития иксодовых клещей. Из-за необходимости активно питаться для перехода на следующий этап жизненного цикла они отличаются повышенной активностью и агрессивностью.

Специалисты отметили, что из-за небольшого размера (около 1–2 миллиметра) нимфы могут долго оставаться незамеченными на теле человека. При этом они являются полноценными переносчиками опасных инфекций, включая клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз и другие заболевания.

Россиянам порекомендовали при прогулках в лесопарковых зонах избегать высокой травы и густых кустарников, передвигаться по оборудованным тропам, носить закрытую одежду светлых оттенков, заправлять брюки в носки или обувь, а также использовать акарицидные и репеллентные средства по инструкции.

После возвращения из мест возможного обитания клещей необходимо проводить само- и взаимоосмотры, а также проверять домашних животных.

При обнаружении клеща его следует удалить стерильным пинцетом или специальным приспособлением, захватив как можно ближе к коже, и аккуратно вытянуть вертикальным движением без вращения. Место укуса нужно обработать антисептиком, а самого клеща рекомендуется сохранить в герметичной емкости для лабораторного исследования.

"В эндемичных регионах самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация", – заявили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения туляремией в дачный сезон. Природно-очаговой инфекцией, переносчиками выступают грызуны и насекомые, а ее очаги есть во всех регионах. Для профилактики важно обеспечить защиту жилья от грызунов, не оставлять продукты доступными и пользоваться репеллентами.