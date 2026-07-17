Эльдар Калимулин проведет мастер-класс по актерскому мастерству на "Театральном бульваре"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В рамках международного фестиваля "Театральный бульвар" пройдет мастер-класс по актерской психофизике "Быть собой". Его проведет актер театра и кино, известный по сериалам "Аутсорс", "Метод" и "Эпидемия" Эльдар Калимулин. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Встреча состоится 18 июля в 13:00 на сцене "Круг" на Чистопрудном бульваре. Участники мастер-класса познакомятся с основами актерского мастерства. Занятие подойдет как для тех, кто уже имеет сценический опыт, так и для начинающих. В рамках однодневного курса гости научатся развивать концентрацию, работать с внутренним состоянием для погружения в роль и управлять вниманием в публичном пространстве.

Калимулин дебютировал в кино и на телевидении в 2011 году, сыграв небольшие роли в сериалах "Воронины" и "Интерны", а также в фильме "Мой папа – Барышников". Популярность актеру принесли образы Миши в драматическом сериале "Эпидемия" (2019) и Павла Огурцова в криминальной драме "Лада Голд" (2023).

В 2026 году состоялась премьера музыкальной трагикомедии "Здесь был Юра" с участием Калимулина. В третьем сезоне детективного сериала "Метод" актер исполнил роль Сталкера – одного из членов команды Меглина, которого сыграл Константин Хабенский.

Третий сезон фестиваля "Театральный бульвар" проходит с 30 мая по 30 августа 2026 года. Площадки работают на Пушкинской набережной в Парке Горького, в музее-заповеднике "Коломенское", на Покровском и Чистопрудном бульварах, а также в Музейном парке Политехнического музея. В этом году появилась новая передвижная сцена "Дилижанс", которая по выходным работает в парках разных районов Москвы.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Лето в Москве" на ВДНХ 19 июля пройдет фестиваль "День шахмат". Мероприятия развернутся возле и внутри строения № 574, а также в большом конном манеже Центра национальных конных традиций. Гостей ждут гигантские шахматы, фотозона, выставка картин, конкурс рисунка и обучение игре для детей, лекции и мастер-классы от гроссмейстера Георгия Кастаньеды.