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13 июля, 08:04

Город

Фестиваль "Моспитомец" пройдет на ВДНХ 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Перенесенный из-за непогоды фестиваль "Моспитомец" состоится 26 июля рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Вход на все мероприятия свободный. Посетителей ждет выставка-пристройство, на которой покажут более 40 собак и кошек из приютов. Гости смогут пообщаться с волонтерами, узнать об особенностях характера животных, пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания.

Новые владельцы получат подарки от производителей кормов "Бадди и Сол" и "Сириус", а также наборы от сети зоомагазинов "Четыре лапы". Для тех, кто пока не готов завести питомца, будет работать благотворительная акция "Будка желаний": можно принести корм, лакомства, игрушки, поводки, шлейки и другие необходимые вещи для подопечных городских приютов.

Программа начнется в 11:00 с показа видеодневников приютов. В 12:00 кинологи Пожарно-спасательного центра Москвы расскажут о подготовке служебных собак и покажут выполнение команд. В 13:00 эксперт бренда кормов прочитает лекцию "Здоровье начинается с миски".

В 14:00 команда проекта "Пет-квиз" проведет викторину на знание фактов о кошках и собаках. В 15:00 волонтер приюта Западного административного округа Эльвира Шалтумаева расскажет о безопасности на прогулках с питомцем. В 16:00 и 17:00 куратор Мария Пепелева проведет две лекции: о вопросах волонтеров при пристройстве и о приучении кошек к лотку.

С 11:00 до 18:00 будет открыта зона мастер-классов, где научат делать адресники, фенечки, оригами и гирлянды с изображениями животных, а также предложат собрать тематические пазлы. Сеть "Четыре лапы" организует отдельную мастерскую по украшению значков и плетению аксессуаров из паракорда.

Весь день специалисты ГБУ "Доринвест" будут знакомить гостей с животными из приютов и дарить детям фигурки собак из воздушных шаров.

Заранее узнать о питомцах, которые ищут дом, и записаться на знакомство можно через сервис "Моспитомец" на портале mos.ru.

Ранее москвичи в проекте "Активный гражданин" выбрали кошку Андромеду летним амбассадором сервиса "Моспитомец". Пользователи выбрали ее из 13 кандидатов. Свое мнение выразили свыше 149 тысяч человек.

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Сюжет: Лето в Москве
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