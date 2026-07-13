Сборы первоклассника в 2026 году обойдутся россиянам в 30–50 тысяч рублей

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В 2026 году сборы первоклассника обойдутся семье в среднем в 30–50 тысяч рублей, рассказала в беседе с Москвой 24 финансовый консультант Анна Тюрнева.

"Все зависит от региона проживания, требований конкретной школы и выбора производителей. Если же покупать товары известных брендов, несколько комплектов формы и обуви, бюджет вполне может превысить 50 тысяч", – отметила эксперт.

В базовый набор обычно входят: школьная и спортивная форма, сменная обувь, рюкзак, пенал, ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, пластилин и канцелярские принадлежности. При этом эксперт порекомендовала получить точный список от школы. Нередко тетради, прописи или другие материалы приобретаются централизованно для всего класса. Это поможет сэкономить.

"В целом самая затратная часть подготовки – одежда и обувь: на них обычно приходится 50–60% всех расходов", – добавила Тюрнева.

Для мальчика комплект формы включает обычно брюки от 2 до 4 тысяч рублей, две рубашки от 2 до 4 тысяч рублей, пиджак или жилет от 2 до 5 тысяч рублей, а также при необходимости галстук или бабочку – еще 300–800 рублей.

Для девочки комплект состоит из сарафана или юбки (2,5–5 тысяч рублей), двух блузок (2–4 тысячи рублей), жакета или жилетки (2–5 тысяч рублей), двух или трех пар колготок (600–1,5 тысячи рублей). Дополнительные аксессуары для волос или банты эксперт оценила в 300–1 000 рублей.

"На практике комплект для девочки часто обходится немного дороже, поскольку обычно требуется больше предметов одежды и расходных вещей", – сказала Тюрнева.

Качественный рюкзак с эргономичной спинкой может стоить от 5 до 10 тысяч рублей, но на этом лучше не экономить, считает специалист. Ребенок будет носить его почти каждый день весь год, а иной раз и несколько лет.

"Середина июля – пожалуй, один из самых удачных моментов для подготовки к школе. Основной ассортимент есть в магазинах и на маркетплейсах, а у родителей остается почти полтора месяца, чтобы спокойно распределить расходы", – считает специалист.

Также это позволит заранее найти вариант, подходящий по бюджету. Обычно ближе к концу августа нужные размеры и модели разбирают быстрее всего. Но у тех, кто еще не начал готовиться к покупкам, еще остается время, успокоила Тюрнева.

"Однако откладывать все на последний момент тоже не нужно. Примерно за две недели до 1 сентября традиционно возрастает спрос, ассортимент заметно сокращается. Родителям и детям часто приходится выбирать не из желаемого, а из того, что осталось", – указала она.

В это же время у граждан есть возможность серьезно сэкономить на подготовке к школе. Например, можно внимательнее сравнить цены у нескольких продавцов – разница на один и тот же товар может серьезно различаться, вплоть до 20–30%.

Также Тюрнева посоветовала не переплачивать за модные коллекции, известных персонажей или бренд, так как это никак не скажется на качестве учебы. Кроме того, можно не сразу приобретать все позиции из списка товаров, а закупать дополнительные тетради, альбомы и прочее по мере необходимости.

"Практика показывает, что часть заранее приобретенных вещей так и остается невостребованной. Пожалуй, главный совет родителям – экономить стоит на маркетинге, а не на качестве", – отметила специалист.

При этом Тюрнева посоветовала не экономить на качественной школьной форме и хорошем рюкзаке, так как это инвестиция не только в здоровье, но и в комфорт ребенка на протяжении всего учебного года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в обновленных школах Москвы оборудуют современные кабинеты физики. Мэр отметил, что город закупит 30 тысяч единиц новейшего учебного оборудования. В частности, в школы поступит более 1,5 тысячи наборов, в каждом из которых минимум 12 датчиков. Кроме того, для подготовки к ОГЭ в школы передадут более 480 комплектов ГИА-лабораторий.

