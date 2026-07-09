Коваленко: набравшие более 70 баллов на ЕГЭ выпускники смогут поступить в ведущие вузы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Выпускники, набравшие на ЕГЭ более 70 баллов, имеют шанс на поступление в ведущие вузы России на разные направления подготовки. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения РФ, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

"Важным аспектом 2026 года становится увеличение количества выпускников, которые получили результат экзамена выше 70 баллов", – отметила она.

Она также указала на постепенный рост среднего балла ЕГЭ – примерно на два пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах.

По словам Коваленко, со стороны государства, школ и учителей, а также от родителей каждый год прикладывается значительное количество усилий в формировании повышения качества и доступности школьного образования.

"Очень важно создавать ту среду, которая позволит готовить школьников не только к сдаче единого государственного экзамена, но и для дальнейшего их развития и поступления в высшие учебные заведения", – заключила она.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с Владимиром Путиным сообщил, что в 2026 году число участников ЕГЭ, набравших 70 и более баллов, выросло до 330 тысяч человек, что на 52 тысячи больше, чем годом ранее.

Вместе с тем сократилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог экзамена. Более половины таких школьников обучались в общеобразовательных учреждениях, в том числе сельских.