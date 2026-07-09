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09 июля, 18:34

Транспорт

Дептранс призвал пользоваться городским транспортом 10 июля из-за ливня с грозой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рекомендовали отдать предпочтение городскому транспорту в пятницу, 10 июля, из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Осадки, сопровождающиеся грозой и сильным ветром, как напомнили в ведомстве, накроют мегаполис уже в ночное время и сохранятся до конца суток.

Однако при необходимости поездки на собственном авто департамент напомнил несколько правил поведения за рулем в непогоду. В частности, водителям следует держать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами или глубокими лужами.

Кроме того, не стоит оставлять машину под неустойчивыми конструкциями и деревьями, а перед выходом из дома – проверить исправность дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости.

"Помните: при сильном дожде и грозе лучше отложить поездку и переждать непогоду в безопасном месте", – заключили в ведомстве.

Причиной непогоды в конце текущей недели станет влияние активного антициклона, смещающегося с юга. Более того, синоптики не исключили появления в городе смерча. Природное явление может возникнуть из-за холодного фронта, который разделит Московский регион на разные воздушные массы.

В связи с этим в столице и области продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение останется актуальным до 21:00 пятницы, 10-го числа.

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