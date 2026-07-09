В двух районах Дагестана остаются подтопленными 14 домов

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В двух районах Дагестана остаются подтопленными 14 жилых домов и 18 приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В настоящее время специалисты ведут круглосуточный мониторинг береговой зоны, контролируют паводковую ситуацию и оказывают помощь местным жителям. Всего в нескольких районах были эвакуированы 106 человек.

Из-за подъема уровня воды в реках сохраняется угроза подтопления домов в селе Кикуни Гергебильского района, селе Чирката Гумбетовского района, селе Ташкапур Левашинского района, селе Маджалис Кайтагского района.

Ранее в регионе прошли ливневые дожди, что привело к масштабным повреждениям автодорог. В Чародинском районе без транспортного сообщения остались 30 населенных пунктов, а после оползней и камнепадов на автомобильной дороге Цуриб – Арчиб отсутствует транспортное сообщение с 18 селами.

Число жителей Дагестана, которые остались без света из-за непогоды, достигло 36 тысяч. Тем не менее врио главы республики Федор Щукин отмечал, что держит ситуацию на личном контроле, а угрозы для жизни населения нет.