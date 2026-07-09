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09 июля, 17:13

Происшествия

В Китае 28 человек погибли при пожаре на обувной фабрике

Фото: AP Photo/Andy Wong

В результате пожара на обувной фабрике в китайской провинции Фуцзянь погибли по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

ЧП произошло в городском округе Цюаньчжоу, расположенном в юго-восточной части провинции. Сигнал о возгорании поступил около 12:00 по местному времени (07:00 по московскому. – Прим. ред.). На место случившегося направили свыше 180 спасателей и пожарных.

Ранее в китайском городе Далянь сгорели 20 припаркованных электромобилей из-за того, что 74-летний мужчина решил поджечь тополиный пух. Мужчина рассказал, что увидел большое количество пуха на тротуаре и ступенях.

Он решил, что это мешает прогулкам, поэтому поджег зажигалкой скопления пуха вдоль дороги. Однако ситуация вышла из-под контроля из-за сильного ветра.

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