В Китае 20 машин сгорели из-за поджога тополиного пуха

В китайском городе Далянь сгорели 20 припаркованных электромобилей из-за того, что 74-летний мужчина решил поджечь тополиных пух. Об этом сообщает издание "Пэнпай" со ссылкой на данные местной пожарной службы.

По информации пожарной службы, мужчина по фамилии Ван увидел, что на тротуаре и ступенях скопилось большое количество тополиного пуха. Он решил, что это мешает ежедневным прогулкам, поэтому поджег зажигалкой скопления пуха вдоль дороги. Ситуация вышла из-под контроля из-за сильного ветра.

"В результате инцидента 20 автомобилей на новых источниках энергии получили серьезные повреждения, некоторые из них превратились в обугленные каркасы", – говорится в материале.

Уточняется, что все сгоревшие машины были новыми, их планировалось передать владельцам. Транспортные средства стояли близко друг к другу, из-за чего огонь быстро распространился по всей парковке.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Против Вана возбудили уголовное дело по статье о неосторожном обращении с огнем, повлекшем серьезные последствия.

Между тем четыре человека погибли и двое пострадали после взрыва на оборонном заводе Hanwha Aerospace в Тэджоне в Южной Корее. Предварительно, причиной ЧП стало воспламенение топлива для двигательных установок на первом этаже здания. Расследование случившегося начнется после полной локализации огня.