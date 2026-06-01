Малайской медведице Звездочке из Московского зоопарка исполнилось два года

Малайская медведица Звездочка из Московского зоопарка 1 июня празднует свой день рождения – ей исполнилось два года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в зоосад медведица приехала с самцом Лучиком в декабре 2024 года. Озорная и бесстрашная Звездочка хорошо дружит с ним и с еще одной малайской медведицей Машей.

Акулова вспомнила, что Звездочка забавно себя вела во время введения прикорма. Например, она любила съедать мякоть апельсина и натирала себя его кожурой, потому что ей нравился этот запах.

В департаменте добавили, что три малайских медведя обитают в павильоне "Солнечные медведи", открывшемся после реконструкции в апреле прошлого года. Летом их можно увидеть с 12:00 до 19:45. Также из вольера ведутся трансляции, позволяющие понаблюдать за животными онлайн.

