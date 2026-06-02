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02 июня, 10:40

Город

"Активные граждане" выбрали лучшие весенние снимки столицы из "Мосфото"

Фото: "Мосфото"

Жители столицы в проекте "Активный гражданин" выбрали лучшие весенние снимки из "Мосфото". Фотографии оценили более 144 тысяч горожан, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Активные граждане" выбрали по пять фаворитов в четырех категориях. Например, в номинации "Виды Москвы" лучшими стали снимки первоцветов на фоне кремлевских башен, вечерней панорамы столицы, вида на Триумфальную площадь и на Москву‑реку на закате.

В свою очередь, в категории "Москва культурная" горожане выделили снимки балета "Снегурочка" и оперы "Орлеанская дева" в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, кадры спектаклей "Мастер и Маргарита. История любви" и "Укрощение строптивой" в Театре сатиры, а также фотографии выставки пластических фигур "Историал. Коллекция" в парке "Зарядье".

В номинации "Москва фестивальная" победили фотографии акции "Вальс Победы", площадок фестиваля "Пасхальный дар", парада трамваев и исторической реконструкции ко Дню Победы в кинопарке "Москино".

Выбирая фотографии в номинации "Москва спортивная", горожане особо отметили воздушных гимнастов в музыкальном спектакле на воде "Люблю и верю" ко Дню Победы, кадры с "Кубка Победы" по прыжкам на лыжах с трамплина, снимки забега "Апрель" в "Лужниках" и фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв".

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование о возвращении исторического облика дому № 4 на Тверской улице столицы. Участники опроса решат будущее двух скульптур на крыше здания.

Скульптуры демонтировали из-за неудовлетворительного технического состояния в конце 1970-х годов. Москвичам предстоит решить, возвращать ли их и восстановить ли первоначальный архитектурный замысел.

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