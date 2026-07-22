Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на гражданскую инфраструктуру терроризмом

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Атака ВСУ на гражданскую инфраструктуру и сотрудников Wildberries является актом международного терроризма. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким.

Она подчеркнула, что Wildberries делает все необходимое для обеспечения безопасности своих сотрудников.

"Безопасность людей – наш приоритет, все наши объекты защищены теми же средствами защиты, что и любые другие промышленные объекты в России, в том числе силами ПВО", – цитирует главу компании ТАСС.

По словам Ким, складские комплексы маркетплейса застрахованы, однако нынешние страховки исключают террористические риски и атаку беспилотников. Основательница компании обратила внимание, что большинство российских страховщиков не готовы страховать от такого риска крупные промышленные объекты, поэтому Wildberries поддерживает инициативу по созданию соответствующих продуктов и поиска системного решения.

"Мы уже обратились в профильные государственные структуры и к нашим партнерам-банкам о поддержке для наших предпринимателей – налоговые каникулы, интенсификация государственных мер поддержки и так далее. Помимо предложений нашего WB-банка, нас поддержали ВТБ и Сбер", – сказала она.

При этом Ким отметила, что компания уже начала перечислять первые выплаты селлерам. В течение суток их получат более 88 тысяч партнеров. Глава Wildberries указала, что работа сервиса по вывозу товаров нормализуется за сутки.

Кроме того, она рассказала, что склад Wildberries в Тамбовской области не пострадал и в скором времени возобновит работу. По остальным объектам в настоящее время проводится устранение последствий и оценка ущерба.

Вместе с тем Ким добавила, что компания занимается перестраиванием логистических процессов для удобства покупателей. Все товары, доступные на маркетплейсе, можно заказать.

Она также поблагодарила клиентов, поддерживающих локальные отечественные бренды.

Атаки на логоцентры Wildberries произошли в нескольких городах России. В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. В Электростали погиб один человек, еще 57 пострадали. Во втором городе жертвами стали 7 человек, еще 25 получили ранения.

Вторая волна атак произошла в ночь на 22 июля. Под нее попали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, оба объекта загорелись. В Краснодаре скончалась девушка, 9 человек пострадали. В результате случившегося в Невинномысске 5 человек получили ранения.

По факту всех атак Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте.

