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22 июля, 14:07

Происшествия

Пострадавшая при атаке на складской комплекс в Краснодаре девушка умерла в больнице

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В больнице скончалась девушка, которая получила ранения в результате атаки на складской комплекс в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в MAX.

Он также рассказал, что еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказали амбулаторную помощь. Пожар на складском комплексе удалось локализовать. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые тоже пострадали. Часть транспорта отправят на ремонт. Глава региона поручил краевому министерству образования вместе с муниципалитетом оптимизировать маршруты, чтобы к началу учебного года все было готово.

В Армавире полностью ликвидировали возгорание на предприятии. Там погиб охранник. Кондратьев поручил главе города Андрею Харченко оказать его родным максимальную поддержку и выразил соболезнования семьям погибших.

Губернатор также дал поручения главам муниципалитетов помочь жителям поврежденных домов в Краснодаре и Динском районе с восстановлением жилья.

"Мы максимально прикрываем критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные гражданские предприятия", – отметил Кондратьев.

Он поручил коллегам вместе с собственниками предприятий, влияющих на жизнь людей, обеспечить антитеррористическую защищенность наравне с критической инфраструктурой. По его словам, нужно оперативно проанализировать потенциальные цели, изучить ситуацию других регионов и принять все меры для усиления защиты.

Краснодарский край подвергся атаке БПЛА ночью 22 июля. В Краснодаре из-за падения беспилотника загорелся складской комплекс. В Армавире возгорание возникло на территории одного из предприятий. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Проводятся следственные мероприятия.

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