В Армавире загорелась нефтебаза после массовой атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Армавире Краснодарского края из-за массированной атаки дронов. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пост администрации города в MAX.

"Сегодня (22 июля. – Прим. ред.) Армавир пережил одну из самых масштабных атак: нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотных аппаратов", – говорится в сообщении.

По данным властей, огонь охватил площадь 800 квадратных метров. К тушению привлекли более 40 сотрудников МЧС России и 9 единиц спецтехники. Спасатели работают над локализацией возгорания, чтобы не допустить распространения пламени.

В настоящее время продолжается тушение еще одного пожара в регионе, также спровоцированного прилетом дронов ВСУ. Речь идет о возгорании логистического центра Wildberries в Краснодаре. В операции по ликвидации огня участвуют 105 человек, свыше 37 единиц техники и вертолет.

Вместе с тем нападения украинских БПЛА привели к повреждению балкона и остекления в квартире в Прикубанском округе, а также гаражного кооператива в Карасунском округе. Помимо этого, фрагменты летательных аппаратов попали в два многоквартирных жилых дома в Динском районе Краснодара.