К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет

Фото: МАХ/"Оперативный штаб - Краснодарский край"

Для ликвидации крупного пожара на складе в Краснодаре, возникшего после атаки беспилотников, задействуют вертолет. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По информации ведомства, сейчас на месте происшествия работают 105 человек и свыше 37 единиц техники.

Возгорание произошло на территории складского комплекса в результате падения БПЛА ночью 22 июля. По последней информации, в инциденте пострадали три человека.

Позднее основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что целями украинских атак в Краснодаре и ставропольском Невинномысске стали логистические центры компании.

Она обратилась к партнерам, призвав их ориентироваться только на официальную информацию и следить за оперативными данными на портале продавца.