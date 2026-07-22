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22 июля, 07:56

Происшествия

К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет

Фото: МАХ/"Оперативный штаб - Краснодарский край"

Для ликвидации крупного пожара на складе в Краснодаре, возникшего после атаки беспилотников, задействуют вертолет. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По информации ведомства, сейчас на месте происшествия работают 105 человек и свыше 37 единиц техники.

Возгорание произошло на территории складского комплекса в результате падения БПЛА ночью 22 июля. По последней информации, в инциденте пострадали три человека.

Позднее основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что целями украинских атак в Краснодаре и ставропольском Невинномысске стали логистические центры компании.

Она обратилась к партнерам, призвав их ориентироваться только на официальную информацию и следить за оперативными данными на портале продавца.

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