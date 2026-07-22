Минпросвещения организовало возврат средств за коммерческие путевки в "Артек"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Родители, купившие коммерческие путевки в Международный детский центр "Артек" в Крыму, смогут получить обратно средства за дни, которые ребенок не провел в лагере. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, чьи слова распространила пресс-служба ведомства.

"Минпросвещения РФ принимает меры по поддержке семей. <...> Организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни – финансовый вопрос полностью решен", – заверил министр.

По его словам, заявки детей, которые не смогли попасть в "Артек", будут рассмотрены в приоритетном порядке после возобновления полноценной работы центра. Кроме того, им также предоставят возможность по своему выбору отправиться на новые смены.

В конце июня в Крыму запретили бронировать места, принимать и размещать детей в лагерях до 1 сентября. Ограничения распространяются и на другие объекты размещения, предназначенные для участия в туристических и иных мероприятиях.

После введения данных мер из "Артека" организовали вывоз детей. Всех несовершеннолетних вернули домой, а часть из них направили в детские лагеря Краснодарского края. Некоторые дети уезжали с полуострова самостоятельно вместе с родителями, другие – организованными группами.