Не попавшие в "Артек" дети получат места в приоритетном порядке

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Все дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр "Артек" в текущую смену, получат свои путевки в приоритетном порядке. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в "Артек" в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только он возобновит работу", – приводит слова главы Минпросвещения пресс-служба ведомства.

Министр уточнил, что инфраструктура "Артека" полностью готова к приему детей в любой момент, как только позволит ситуация. Он подчеркнул, что важно продолжать работу методических и технических служб.

Кравцов также поблагодарил руководство и сотрудников "Артека", региональные власти и оперативные службы за оперативную и слаженную работу при организации внепланового разъезда участников седьмой смены.

Ранее в Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях по 1 сентября 2026 года. Введенные меры относятся и к приему в другие средства размещения для участия в мероприятиях туристической и иной направленности.

В конце июня был завершен вывоз детей из "Артека". Всех несовершеннолетних доставили по домам, а также перераспределили в детские лагеря Краснодарского края. При этом часть детей покидала учреждения полуострова самостоятельно в сопровождении родителей, остальные – централизованно, в составе организованных групп.