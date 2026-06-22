Минпросвещения РФ взяло на контроль ситуацию с приостановкой отдыха детей в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуация с временной приостановкой отдыха детей в лагерях Крыма находится на контроле Минпросвещения РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что для решения всех вопросов, связанных с детским отдыхом в республике, создан оперативный штаб.

Как рассказали в пресс-службе, в связи с введенными мерами был отменен заезд детей во Всероссийский детский центр "Алые паруса". Дополнительную информацию родителям предоставят индивидуально. Им предложат варианты для отдыха в других российских регионах.

Кроме того, на данный момент проводится плановый вывоз отдыхающих из Международного детского центра "Артек". На пути сопровождающие находятся в контакте с представителями спецслужб. Они делают все необходимое для комфортного возвращения детей в места постоянного проживания.

Ранее в Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября 2026 года. По словам главы республики Сергея Аксенова, это необходимо для обеспечения безопасности. Он призвал с пониманием отнестись к действующим ограничениям.

В Российском союзе туриндустрии, в свою очередь, заявили, что оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей, которые должны были отправиться в лагеря Крыма. В первую очередь родителям предлагают перенести программу на аналогичные направления, например детские лагеря Анапы.