Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 12:52

Регионы

Минпросвещения РФ взяло на контроль ситуацию с приостановкой отдыха детей в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуация с временной приостановкой отдыха детей в лагерях Крыма находится на контроле Минпросвещения РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что для решения всех вопросов, связанных с детским отдыхом в республике, создан оперативный штаб.

Как рассказали в пресс-службе, в связи с введенными мерами был отменен заезд детей во Всероссийский детский центр "Алые паруса". Дополнительную информацию родителям предоставят индивидуально. Им предложат варианты для отдыха в других российских регионах.

Кроме того, на данный момент проводится плановый вывоз отдыхающих из Международного детского центра "Артек". На пути сопровождающие находятся в контакте с представителями спецслужб. Они делают все необходимое для комфортного возвращения детей в места постоянного проживания.

Ранее в Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября 2026 года. По словам главы республики Сергея Аксенова, это необходимо для обеспечения безопасности. Он призвал с пониманием отнестись к действующим ограничениям.

В Российском союзе туриндустрии, в свою очередь, заявили, что оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей, которые должны были отправиться в лагеря Крыма. В первую очередь родителям предлагают перенести программу на аналогичные направления, например детские лагеря Анапы.

Читайте также


регионыобществодети

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика