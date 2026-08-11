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11 августа, 18:53

Политика

Адвокат осужденного в РФ американца Гилмана допустила его возможное помилование

Фото: ТАСС/Михаил Сергеев

Правозащитник американца Роберта Гилмана, отбывающего наказание в РФ за совершенное в отношении представителей власти насилие, не исключила его помилования. Об этом адвокат Ирина Бражникова рассказала ТАСС.

Немногим ранее агентство Reuters сообщило, что Гилман якобы освобожден по состоянию здоровья и направляется в США.

"О возможном помиловании я сама узнала от журналистов. Скорее всего, это так, однако пока никаких документов я не видела", – приводит агентство слова адвоката.

Гилмана задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за дебош в нетрезвом виде в поезде Сухум – Москва. В отделении полиции мужчина ударил правоохранителя ногой. Тогда суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима. Однако спустя время срок был уменьшен на год.

Новое дело в отношении мужчины было возбуждено после того, как во время отбывания наказания американец применил насилие в отношении сотрудника колонии. Впоследствии Гилман несколько раз ударил следователя и применил насилие в отношении инспектора СИЗО.

В октябре 2024 года американцу назначили 7 лет и 1 месяц колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. В апреле 2025-го срок был увеличен еще на год.

В конце 2025-го Центральный суд Воронежа вынес Гилману еще один приговор по двум эпизодам применения насилия в отношении сотрудников ФСИН. Один из эпизодов произошел в СИЗО, когда американец не хотел отправляться в исправительную колонию, а второй – после его этапирования в ИК № 8 в Россоши. К ранее назначенному наказанию добавили еще два года лишения свободы.

В июле 2026 года судебные разбирательства по делам Гилмана были временно приостановлены из-за его госпитализации и прохождения курса лечения. В картотеке Центрального суда Воронежа прописано, что психическое расстройство или иное тяжелое заболевание исключает возможность явки подсудимого на заседание. Адвокат отмечала, что дальнейшая ситуация с расследованием будет понятна после завершения курса лечения.

В США призвали Россию освободить Гилмана. Как заявил главный стратег организации Global Reach Эрик Лебсон, представляющий интересы семьи осужденного, в Вашингтоне настаивают на возвращении 32-летнего мужчины на родину для получения срочной медицинской помощи.

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