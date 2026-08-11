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11 августа, 18:20

Шоу-бизнес

Экс-адвокатам блогера Митрошиной запросили до 6 лет лишения свободы

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Гособвинение запросило 5,5 и 6 лет лишения свободы для бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной Ольги Гольцевой и Алисы Волховой. Об этом сообщает газета "Известия".

Женщин обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, на протяжении нескольких лет они запугивали Митрошину и обманом выманили у нее 41 миллион рублей. Подсудимые утверждали, что у блогера возникли проблемы с бухгалтерией, и требовали деньги на урегулирование несуществующих вопросов. Кроме того, они обещали исключить Митрошину из черных списков администрации президента, которых на самом деле не было.

Для Волховой прокурор потребовал 6 лет колонии, штраф в размере миллиона рублей и запрет заниматься адвокатской деятельностью на 3 года. Для Гольцевой запрошено 5,5 года лишения свободы и аналогичный размер штрафа.

Митрошина и ее нынешний адвокат Михаил Мушаилов попросили суд не назначать экс-защитникам реальное лишение свободы. Они подчеркнули, что не желают их пребывания в СИЗО, так как у женщин есть дети.

Саму блогера задержали в прошлом году по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных от услуг в сфере допобразования. В ходе расследования выяснилось, что она частично легализовала средства через упрощенную систему налогообложения, приобретя недвижимость в Москве.

Вину Митрошина признала, но позже с предъявленным обвинением согласилась лишь частично. Позднее ее отправили под домашний арест.

В июне 2026 года суд приговорил Митрошину к 3 годам лишения свободы условно. Ей также назначили штраф в 900 тысяч рублей и конфискацию в доход государства 115 миллионов рублей.

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