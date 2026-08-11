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11 августа, 18:39

Политика

В Сербии опровергли введение виз для россиян

Фото: depositphotos/id1974

Власти Сербии не рассматривают возможность введения визового режима для граждан России. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на министра по евроинтеграции страны Неманью Старовича.

"Вступление в зону шенгенского соглашения отвечает интересам Сербии, и мы будем привержено работать над выполнением всех технических критериев, чтобы быть готовым присоединиться до вступления в ЕС, если появится возможность. Введение виз для граждан РФ не рассматривается", – сказал он.

Ранее Старович заявил, что сербские власти хотят привести визовую политику в полное соответствие с требованиями Евросоюза, что автоматически означает введение виз для россиян. Завершить эту работу Сербия планирует к 2027 году.

В АТОР пояснили, что данные действия не означают отмены безвизового въезда для граждан России. Кроме того, введение виз для россиян в Сербии, не имеющей морского побережья, снизит спрос на это направление.

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