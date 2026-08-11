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11 августа, 16:17

Политика

АТОР не ждет отмены для РФ безвизового режима с Сербией в 2027 году

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Планы Сербии завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к 2027 году не означают автоматической отмены безвизового въезда для граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович заявил, что власти страны планируют привести визовую политику в полное соответствие с требованиями Евросоюза, что автоматически означает введение виз для российских граждан. Сербия рассчитывает завершить эту работу к 2027 году.

В ассоциации подчеркнули, что эти заявления не свидетельствуют о намерении отменять безвизовый режим для россиян в обозримом будущем.

"Озвученные планы "быть готовыми" в 2027 году к членству в ЕС, очевидно, не означают наличия планов отмены безвизового режима для россиян в 2027 году. Туроператорам о такой возможности сербские партнеры не сообщали", – сказали в ассоциации.

В АТОР также отметили, что за первое полугодие 2026 года Сербия зафиксировала более 99 тысяч визитов граждан РФ, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2025-го. При этом потенциальное введение визового режима, по мнению экспертов, ограничит спрос на это направление.

Ассоциация уточнила, что потенциальное введение визового режима для россиян в Сербии, не имеющей морского побережья, ограничит спрос на это направление.

До этого стало известно, что Черногория с 1 ноября вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Такое решение принято для полной синхронизации визовой политики страны с политикой ЕС.

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