Чиновник из Дагестана спас ребенка, которого уносило течением во время ливня

Фото: телеграм-канал "МР "Унцукульский район"

Заместитель начальника МБУ "Управление строительства, единого заказчика и ЖКХ" Магомед Омаров спас ребенка, которого уносило течением во время сильного дождя в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Инцидент произошел 11 августа в поселке Шамилькала. Одну из поселковых дорог накрыло водой, и образовалось течение. Затем потоки воды стали уносить ребенка. Омаров побежал за ним и вытащил мальчика из воды. Ребенок не пострадал.

В телеграм-канале администрации района также было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина спасает ребенка.

Ранее сотрудники 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли пенсионерку, которая заблудилась в лесу в подмосковном Егорьевске. Спасатели прибыли в район поиска и связались с потерявшейся женщиной по телефону.

Они попросили ее оставаться на месте и начали обследовать лес, подавая звуковые сигналы. Менее чем через 30 минут пенсионерку нашли, медицинская помощь ей не понадобилась.

