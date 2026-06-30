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30 июня, 12:09

Происшествия

Спасатели вывели заблудившуюся пенсионерку из леса в подмосковном Егорьевске

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" 29 июня спасли пенсионерку, которая заблудилась в лесу в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщает телеканал "360".

Замначальника части Валерий Прасолов рассказал, что в службу экстренной помощи обратился гражданин и заявил, что его 64-летняя родственница потерялась в лесу во время сбора ягод.

Спасатели прибыли в район поиска и связались с потерявшейся женщиной по телефону. Они попросили ее оставаться на месте и начали обследовать лес, подавая звуковые сигналы. Менее чем через 30 минут пенсионерку нашли, медицинская помощь ей не понадобилась.

Ранее с острова Спорного в Волгограде эвакуировали двух человек, включая беременную женщину. Как уточнили спасатели, граждане переправились с правого берега Волги на остров на легкой моторной лодке. Однако вернуться они не смогли из-за сильного ветра и волн, в связи с чем понадобилась помощь специалистов.

Специалисты напомнили о правилах походов в лес

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