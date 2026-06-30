Климатолог Семенов: летние волны жары не принесут в Москву засуху

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Летние волны жары не принесут засуху в столицу. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"В этом сезоне возможны волны жары – долгоживущие блокирующие антициклоны на неделю и более. Они слабо предсказуемы как в образовании, так и в разрушении. Пока, в пределах детерминированного прогноза на 10 и более суток, ничего страшного, то есть засухи, не видно", – уточнил он.

По словам эксперта, если такие погодные условия сохранятся, то даже при развитии блокирующего антициклона в августе почвенной засухи удастся избежать.

При этом в случае высыхания почвы начинаются пожары, загрязнение воздуха и "тропические ночи". Однако, согласно прогнозам, в выходные, 4–5 июля, ожидаются дожди. Они насытят почву влагой, благодаря чему высокая температура будет ощущаться легче, подчеркнул эксперт.

"Субтропический гребень – это обычный антициклон, то есть высокое давление. Ему характерна погода, когда солнце светит ярко и приходит жара. В целом такие условия – обычная погодная изменчивость для нашего региона, ничего необычного не происходит", – добавил Семенов.

По его словам, лето сейчас идет нормально. Климатолог подчеркнул, что смена периодов тепла дождями является позитивным явлением. Вместе с тем, по словам Семенова, утверждать, что лето в целом будет цикличным, то есть с чередованием холодных и жарких периодов, нельзя.

Жара прогнозируется в Москве с 30 июня по 3 июля. Максимальная температура воздуха может достигнуть 30–32 градусов. Причиной этому станет субтропический гребень, из-за которого аномальные температурные показатели ранее возникли в Европе.

Москвичам рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше воды и по возможности держаться в тени.